Schwerer Betriebsunfall – Arbeiter im Krankenhaus – Ermittlungen eingeleitet
HEUSTREU / LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein schwerer Arbeitsunfall hat am Freitagmittag in Heustreu zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 12:30 Uhr wurden in einer Scheune Heuballen für den Transport vorbereitet, als einer der mehrere hundert Kilogramm schweren Ballen von der Ladegabel rutschte. Ein 65-jähriger Arbeiter wurde von der herabstürzenden Last getroffen und erlitt dabei schwere Verletzungen, die eine sofortige Einlieferung in ein Krankenhaus erforderlich machten.
Die Polizeiinspektion Bad Neustadt hat gemeinsam mit einem Sachverständigen die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang auf dem landwirtschaftlichen Anwesen zu rekonstruieren. Im Fokus steht dabei insbesondere die Sicherung der Ladung während des Verprozesses. Gegen einen 53-jährigen Mann, der zum Zeitpunkt des Unglücks für das Verladen der Ballen verantwortlich war, wurde bereits ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
Neben den strafrechtlichen Ermittlungen wird der Fall routinemäßig auch an die zuständigen Stellen für Arbeitsschutz weitergeleitet, um mögliche Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften zu prüfen. Die Unfallermittler sicherten vor Ort umfangreiches Spurenmaterial, während der 65-Jährige nach der medizinischen Erstversorgung stationär behandelt wird. Weitere Details zum Gesundheitszustand des Verunfallten sowie zur genauen Ursache des Abrutschens sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
