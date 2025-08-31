Schwerer Betriebsunfall bei Aschaffenburg – 54-Jähriger durch Sturz tödlich verletzt

ASCHAFFENBURG / LEIDER – In einem Betrieb in Leider ist am Samstagmorgen ein 54-jähriger Mann aus etwa fünf Metern Höhe gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt nun, wie es zu dem schweren Betriebsunfall kommen konnte.

Dem derzeitigen Sachstand nach, war der Arbeiter gegen 09:35 Uhr auf einem Gitterpaneel eines Laufstegs unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich das Gitterpaneel und der 54-Jährige stürzte aus etwa fünf Metern Höhe zu Boden. Hierbei wurde der 54-Jährige schwerstverletzt und verstarb noch an der Unglücksstelle.

Die Kripo Aschaffenburg übernahm die weiteren Ermittlungen vor Ort. Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt soll nun geklärt werden, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.