Schwerer Betriebsunfall in Öttershausen: 23-Jähriger schwer verletzt
VOLKACH/ÖTTERSHAUSEN – Ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf einer Baustelle im Volkacher Ortsteil Öttershausen. Ein junger Arbeiter zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Hergang des Unfalls
Der Vorfall ereignete sich gegen 08:15 Uhr. Ein 23-jähriger Mann war im Dachgeschoss eines Hauses mit einer Kettensäge beschäftigt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei rutschte das Werkzeug während der Arbeiten ab, wodurch der Arbeiter am Kopf getroffen und schwer verletzt wurde.
Rettungsmaßnahmen und Ermittlungen
Nach dem Unfall wurde der junge Mann umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Um den Vorfall lückenlos aufzuklären, wurden zudem das zuständige Gewerbeaufsichtsamt sowie die Berufsgenossenschaft in den Fall eingebunden.
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