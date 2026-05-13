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Schwerer Frontalzusammenstoß auf der B469: Drei Verletzte bei Miltenberg

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Schwerer Frontalzusammenstoß auf der B469: Drei Verletzte bei Miltenberg
Symbolfoto: 2fly4
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MILTENBERG / BREITENDIEL – Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 469 mehrere Verletzte. Nach einer Frontalkollision zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw mussten zwei Personen mit schweren Verletzungen in Kliniken eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16:05 Uhr im Bereich des Miltenberger Ortsteils Breitendiel.

Kleintransporter gerät in den Gegenverkehr

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Nach polizeilichen Informationen war ein 51-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter auf der B469 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto, in dem ein 43-jähriger Mann und ein 12-jähriges Kind saßen.

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Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Wucht des Aufpralls war so massiv, dass beide Fahrzeugführer schwere Verletzungen erlitten. Das 12-jährige Kind im Pkw kam glücklicherweise mit leichteren Verletzungen davon. Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, um die schnelle medizinische Versorgung sicherzustellen. Alle drei Beteiligten wurden in nahegelegene Krankenhäuser transportiert.

Polizei ermittelt zum Hergang

Die Polizeiinspektion Miltenberg übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen und zur Absicherung der Unfallstelle waren zudem die Feuerwehren aus Miltenberg im Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens dauern derzeit noch an.

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