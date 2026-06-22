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Schwerer Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2271 bei Volkach

22. Juni 2026Letztes Update 22. Juni 2026
Foto: Robin Tschischka, Feuerwehr Stadt Volkach
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VOLKACH – Am Sonntagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2271 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw in einer Kurve frontal kollidierten. Zwei Personen erlitten dabei Verletzungen.

Unfallhergang und Rettungseinsatz

Nach dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin eines Toyotas in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Volkach musste die Frau mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs wurde ebenfalls verletzt, konnte das Fahrzeug jedoch aus eigener Kraft verlassen.

Maßnahmen der Einsatzkräfte

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Die Feuerwehren aus Obervolkach und Volkach waren mit umfangreichen Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen betraut:

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  • Sicherung: Beide Unfallfahrzeuge wurden an der steilen Straße gegen Wegrollen gesichert.

  • Brandschutz: Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher.

  • Reinigung: Auslaufende Betriebsstoffe wurden beseitigt, um die Fahrbahn wieder sicher befahrbar zu machen.

Der Einsatz dauerte insgesamt zweieinhalb Stunden. Nach Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten konnte die Vollsperrung der Staatsstraße aufgehoben werden.


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