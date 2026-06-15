Schwerer Motorradunfall auf der Staatsstraße 2294 bei Rimpar
RIMPAR (LKR. WÜRZBURG) – Am Sonntagnachmittag kam es auf der Strecke zwischen Einsiedel und Rimpar zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer stieß in einer Kurve frontal mit einem Pkw zusammen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Unfallhergang
Der Unfall ereignete sich gegen 16:25 Uhr. Ein 37-jähriger Motorradfahrer befuhr die Staatsstraße 2294 in Richtung Rimpar. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 68-jähriger Pkw-Fahrer leitete zwar umgehend eine Gefahrenbremsung ein und versuchte auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.
Rettungseinsatz und Unfallfolgen
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Verletzungen: Der 37-jährige Motorradfahrer prallte gegen die Front des Hyundai und erlitt schwere, jedoch nach aktuellem Kenntnisstand nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Insassen des Pkw (ein 68-jähriger Fahrer und seine 71-jährige Beifahrerin) blieben unverletzt.
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Sachschaden: An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.
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Unterstützung: Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Rimpar sowie die Straßenmeisterei im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr zu regeln.
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