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Schwerer Motorradunfall auf der Staatsstraße 2294 bei Rimpar

15. Juni 2026Letztes Update 15. Juni 2026
Schwerer Motorradunfall auf der Staatsstraße 2294 bei Rimpar
Symbolfoto: 2fly4
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RIMPAR (LKR. WÜRZBURG) – Am Sonntagnachmittag kam es auf der Strecke zwischen Einsiedel und Rimpar zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer stieß in einer Kurve frontal mit einem Pkw zusammen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Unfallhergang

Der Unfall ereignete sich gegen 16:25 Uhr. Ein 37-jähriger Motorradfahrer befuhr die Staatsstraße 2294 in Richtung Rimpar. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 68-jähriger Pkw-Fahrer leitete zwar umgehend eine Gefahrenbremsung ein und versuchte auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Rettungseinsatz und Unfallfolgen

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