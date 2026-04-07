Schwerer Motorradunfall auf der Staatsstraße 2303: Vier Verletzte nach Kollision
GEMÜNDEN A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagnachmittag ist ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der Strecke zwischen Gemünden und Schaippach schwer verunglückt. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Honda, stürzte und prallte auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem Auto zusammen.
Der Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war mutmaßlich eine nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache dafür, dass der junge Mann zu Fall kam. Durch den Sturz rutschte er mitsamt seiner Maschine unkontrolliert auf die Gegenseite, wo er mit einem entgegenkommenden Opel Corsa kollidierte.
Schwere Verletzungen beim Verursacher
Der 23-Jährige erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde er zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Leichtverletzte im entgegenkommenden Pkw
Auch die Insassen des Opel Corsa blieben nicht unverletzt. Der 26-jährige Fahrer sowie seine zwei Mitfahrerinnen im Alter von 34 und 72 Jahren erlitten jeweils leichte Verletzungen. Sie wurden ebenfalls medizinisch betreut.
Hoher Sachschaden an den Fahrzeugen
Die Wucht des Zusammenstoßes hinterließ an beiden Fahrzeugen erhebliche Schäden. Die Polizei Gemünden schätzt den Gesamtsachschaden auf rund 16.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Wracks musste die Staatsstraße zeitweise gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle führte. Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang durch die Polizeiinspektion Gemünden dauern an.
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