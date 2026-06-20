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Schwerer Motorradunfall bei Aura an der Saale

20. Juni 2026Letztes Update 20. Juni 2026
Schwerer Motorradunfall bei Aura an der Saale
Symbolfoto: 2fly4
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AURA AN DER SAALE, LKR. BAD KISSINGEN – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der Staatsstraße 2290 wurde am Mittwochmorgen ein 68-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Die Polizei Hammelburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Unfallhergang

Der 68-Jährige befuhr gegen 08:50 Uhr mit seinem Motorrad die Staatsstraße von Aura in Richtung Euerdorf. An der Einmündung zur Ekkehardusstraße kam ihm ein 44-jähriger Fahrer in einem weißen Ford Transit entgegen. Nach aktuellem Kenntnisstand beabsichtigte der Transit-Fahrer, nach links in die Ekkehardusstraße abzubiegen, und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß.

Rettungsmaßnahmen

Einsatzkräfte und Ermittlungen

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Neben der Polizei Hammelburg waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr aus Aura vor Ort im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

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