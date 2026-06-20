Schwerer Motorradunfall bei Aura an der Saale
AURA AN DER SAALE, LKR. BAD KISSINGEN – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der Staatsstraße 2290 wurde am Mittwochmorgen ein 68-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Die Polizei Hammelburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Unfallhergang
Der 68-Jährige befuhr gegen 08:50 Uhr mit seinem Motorrad die Staatsstraße von Aura in Richtung Euerdorf. An der Einmündung zur Ekkehardusstraße kam ihm ein 44-jähriger Fahrer in einem weißen Ford Transit entgegen. Nach aktuellem Kenntnisstand beabsichtigte der Transit-Fahrer, nach links in die Ekkehardusstraße abzubiegen, und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß.
Rettungsmaßnahmen
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Motorradfahrer: Der 68-jährige Senior zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
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Transporter-Fahrer: Der 44-jährige Fahrer des Ford Transit blieb unverletzt.
Einsatzkräfte und Ermittlungen
Neben der Polizei Hammelburg waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr aus Aura vor Ort im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.
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