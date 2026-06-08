Schwerer Motorradunfall bei Hasloch: 39-Jähriger prallt gegen Leitplanke und fliegt in Klinik
HASLOCH / LKR. MAIN-SPESSART – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2316 ereignet. Ein 39-amerikanischer Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.
Der Unfall geschah am Sonntag (7. Juni 2026) gegen 15:20 Uhr auf der Strecke zwischen Hasloch und Schollbrunn.
Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 39-Jährige auf der Staatsstraße 2316 in Fahrtrichtung Schollbrunn unterwegs. Aus bislang noch völlig ungeklärter Ursache verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine. Er kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte heftig mit der Außenleitplanke. Weitere Fahrzeuge waren an dem Geschehen nicht beteiligt.
Aufgrund des schweren Sturzes und der Wucht des Aufpralls erlitt der Mann gravierende Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Patienten auf schnellstem Wege in ein Krankenhaus transportierte.
Ermittlungen zur Unfallursache laufen
Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Marktheidenfeld schätzen den entstandenen Sachschaden an der Maschine sowie an den Einrichtungen der Straßenmeisterei auf rund 8.000 Euro.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn dauern an.
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