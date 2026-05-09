Schwerer Motorradunfall bei Seinsheim: 16-Jährige kollidiert mit Gegenverkehr
SEINSHEIM, LKR. KITZINGEN – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Iffigheim und Obernbreit ist am Freitagabend eine junge Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter eingeschaltet.
Der Unfall ereignete sich gegen 17:20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die 16-Jährige mit ihrem Motorrad in Richtung Obernbreit unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor.
Sturz in den Gegenverkehr
Die Jugendliche kam aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden VW, der von einem 68-jährigen Mann gesteuert wurde. Während der Autofahrer nach aktuellem Stand unverletzt blieb, zog sich die Motorradfahrerin schwere Verletzungen zu.
Erstversorgung und Ermittlungen
Andere Verkehrsteilnehmer reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Nach einer umfassenden medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die 16-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß massiv beschädigt und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.
Einsatz eines Sachverständigen:
Um den genauen Hergang und die Ursache des Sturzes lückenlos aufzuklären, zog die Polizei Kitzingen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg einen Sachverständigen hinzu. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Staatsstraße zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden.
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