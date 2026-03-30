Schwerer Motorradunfall in der Dürrbachau: Zeugenaufruf nach Kollision
WÜRZBURG – Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad in der Friedrich-Koenig-Straße sucht die Polizei Würzburg-Stadt dringend nach weiteren Augenzeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag, den 17. März, gegen 14:00 Uhr und forderte einen schwer verletzten Motorradfahrer.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beabsichtigte der Fahrer eines BMW, von einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand anzufahren. Unmittelbar nach dem Anfahren setzte er zu einem Wendemanöver an, um seine Fahrt in Richtung Rothofbrücke fortzusetzen. Dabei übersah der Autofahrer offenbar einen von hinten herannahenden Motorradfahrer, was zu einer heftigen Kollision führte.
Schwerverletzter und hoher Sachschaden
Das Motorrad prallte frontal gegen die hintere linke Seite des wendenden Pkw. Die Folgen des Zusammenstoßes waren erheblich:
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Personenschaden: Während der BMW-Fahrer mit dem Schrecken davonkam, erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
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Sachschaden: An beiden Fahrzeugen entstand massiver Schaden, den die Polizei auf insgesamt rund 13.000 Euro schätzt. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Polizei sucht wichtige Zeugen
Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte in der Friedrich-Koenig-Straße reger Durchgangsverkehr. Die Beamten gehen daher davon aus, dass mehrere Verkehrsteilnehmer den Unfallhergang beobachtet haben könnten, sich jedoch bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.
Besonders diese noch unbekannten Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen zur Klärung der genauen Schuldfrage mitzuteilen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.
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