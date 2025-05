Schwerer Motorradunfall – Polizei ermittelt zum Unfallhergang

ASCHAFFENBURG – Am Dienstagabend kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 53-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Am Dienstag, gegen 21:40 Uhr, ging die Mitteilung über den Verkehrsunfall bei der Einsatzzentrale der Polizei ein. Dem derzeitigen Sachstand nach fuhr der Motorradfahrer auf der B 26 von der Ebertbrücke kommend in Richtung Großostheimer Straße. An der Kreuzung „Leiderer Lichtspiele“ kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren rasch vor Ort. Der 53-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die vier Insassen des Unfallbeteiligten Porsche Macan wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge, entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 115.000 Euro.

Die Beamten der Aschaffenburger Polizei haben vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Polizei wurde vor Ort durch die Aschaffenburger Feuerwehr unterstützt.