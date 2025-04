Schwerer Motorradunfall: Vier Personen verletzt – Polizei ermittelt zum Unfallhergang

BAD KISSINGEN – Am Samstagmittag ereignete sich aus noch ungeklärter Ursache ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 19-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt.

Am Samstag gegen 14:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei die Meldung über den Verkehrsunfall ein. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern die Kreisstraße von der Schwarzen Pfütze kommend in Richtung Reiterswiesen. In einer scharfen Kurve kam es dann zur Kollision zwischen dem 19-jährigen Motorradfahrer und einem entgegenkommenden Pkw.

Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Der schwer verletzte 19-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die drei Insassen des am Unfall beteiligten VW Golf wurden ebenfalls verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Beamten der Polizei Bad Kissingen haben vor Ort umgehend die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des exakten Unfallgeschehens auch ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 8 für etwa dreieinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Reiterswiesen und Garitz sowie ein Rettungshubschrauber und drei Rettungswägen.