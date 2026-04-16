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Schwerer Sturz: 88-jährige Frau lebensgefährlich verletzt

16. April 2026Letztes Update 16. April 2026
Schwerer Sturz: 88-jährige Frau lebensgefährlich verletzt
Foto: Pixabay / Jonas-Augustin
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HEIDINGSFELD – Am Mittwochnachmittag ist eine Seniorin im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld auf die Fahrbahn gestürzt und hat dabei lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, ob ein zeitgleich rangierender Pkw an dem Geschehen beteiligt war.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr. Die 88-jährige Frau war vor ihrem Haus im Rübezahlweg damit beschäftigt, Laub auf der Straße zusammenzukehren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie dabei zu Fall. Zum selben Zeitpunkt rangierte in unmittelbarer Nähe ein 61-jähriger Fahrer mit seinem Ford rückwärts.

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Ob die Dame von dem Fahrzeug erfasst wurde oder ob der Sturz unabhängig vom Pkw geschah, ist derzeit noch unklar. Der Autofahrer reagierte sofort, kümmerte sich um die Schwerverletzte und setzte den Notruf ab. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert.

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Unfallanalyse durch Sachverständige

Um den genauen Hergang zu rekonstruieren, ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung einer Sachverständigen an. Diese unterstützte die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt noch vor Ort bei der Spurensicherung und der Unfallaufnahme.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Personen, die das Geschehen im Rübezahlweg beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

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