Schwerer Sturz mit dem Pedelec: Hubschraubereinsatz nach Unfall in Pflaumheim
GROSSOSTHEIM / PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein folgenschwerer Sturz ereignete sich am Mittwochabend im Ortsteil Pflaumheim. Ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer verunglückte schwer und musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.
Der Unfall geschah gegen 19:00 Uhr, als der Mann in der Großostheimer Straße aus Richtung Bahnstraße kommend unterwegs war. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei deutet alles auf ein alleinbeteiligtes Unfallgeschehen hin.
Sturz an der Bordsteinkante
Beim Versuch, von der Fahrbahn auf den angrenzenden Radweg zu wechseln, blieb der 48-Jährige offenbar an der Bordsteinkante hängen. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte schwer. Da der Mann zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, erlitt er erhebliche Verletzungen, die einen schnellen Transport per Hubschrauber in ein Krankenhaus erforderlich machten.
Polizei sucht Zeugen
Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Geschehens zu rekonstruieren. Da noch letzte Unklarheiten bestehen, hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Zeugenaufruf:
Personen, die den Sturz beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des Pedelec-Fahrers vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
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Telefon: 06021/857-2230 (Polizeiinspektion Aschaffenburg)
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