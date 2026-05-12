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Schwerer Unfall auf der A3 bei Kist: Tanklastzug stürzt nach Kollision um

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Schwerer Unfall auf der A3 bei Kist: Tanklastzug stürzt nach Kollision um
Symbolfoto: 2fly4
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KIST, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich an der Anschlussstelle Kist ein folgenschwerer Auffahrunfall. Ein Tanklastzug prallte auf einen auf dem Einfädelungsstreifen parkenden Sattelzug, wodurch das Führerhaus abgerissen und der Fahrer schwer verletzt wurde.

Der Unfall geschah gegen 23:20 Uhr auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Passau.

Kollision auf dem Einfädelungsstreifen

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Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer hatte seine Sattelzugmaschine verbotswidrig auf dem Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle Kist abgestellt. Ein 45-jähriger niederländischer Fahrer, der mit seinem Tanklastzug auf die Autobahn auffahren wollte, erkannte das stehende Hindernis zu spät. Es kam zu einem massiven Zusammenstoß.

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Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Tanklastzug auf die rechte Seite, rutschte über die Leitplanke und kam im Grünstreifen zum Liegen. Besonders dramatisch: Das Führerhaus wurde dabei von der Zugmaschine abgerissen. Der 45-Jährige wurde in der Kabine eingeschlossen und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach der Rettung umgehend in ein Krankenhaus transportiert; Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht. Der 50-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Komplizierte Bergungsarbeiten dauern an

Die Bergung des verunfallten Gespanns gestaltet sich aufwendig. Da der Tanklaster mit etwa 23 Tonnen Motoröl beladen ist, muss die Fracht zunächst in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt werden, bevor ein Kran die Trümmer heben kann. Auch die Sattelzugmaschine des 50-Jährigen wurde durch den Aufprall auf die Leitplanke gedrückt und ist schwer beschädigt.

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde der rechte Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei Kist gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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