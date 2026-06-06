Schwerer Unfall auf der A3 bei Uettingen: Audi durchbricht Leitplanke – Hubschrauber im Einsatz
UETTINGEN / LKR. WÜRZBURG – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz von Rettungskräften und Feuerwehren auf der Autobahn 3 geführt. Ein 19-amerikanischer Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei schwer. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Frankfurt zeitweise komplett gesperrt werden.
Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (4. Juni 2026) gegen 18:35 Uhr auf der A3 zwischen den Anschlussstellen in Richtung Hessen.
Alleinbeteiligt von der Autobahn abgekommen
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 19-Jährige mit seinem Audi auf der rechten Spur in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Ohne die Beteiligung anderer Fahrzeuge verlor der junge Fahrer plötzlich die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen kam nach rechts von der Autobahn ab, durchbrach mit voller Wucht die stählerne Außenleitplanke und katapultierte sich von der Fahrbahn.
Der Audi kam schließlich auf einem tiefer gelegenen Schotterweg neben der Autobahn zum Stehen. Da der Fahrer bei dem Aufprall schwere Verletzungen erlitt, forderten die Erstretter umgehend einen Rettungshubschrauber an. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Den entstandenen Gesamtschaden an der Leitplanke und dem völlig zerstörten Audi beziffert die Polizei auf knapp 20.000 Euro.
Ausgelaufene Betriebsstoffe: Erdreich muss ausgebaggert werden
Die Bergungs- und Aufräumarbeiten gestalteten sich aufwendig und machten die Unterstützung zahlreicher Einsatzkräfte erforderlich. Die Feuerwehren aus Waldbrunn, Helmstadt und Waldbüttelbrunn waren gemeinsam mit der Autobahnmeisterei vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und den Brandschutz zu gewährleisten.
Da durch die Wucht des Aufpralls erhebliche Mengen an Betriebsstoffen (wie Öl und Kraftstoff) aus dem Wrack des Audi ausgetreten und auf dem Schotterweg versickert waren, musste die Gemeinde Uettingen umgehend reagieren: Ein Bagger wurde angefordert, um das verunreinigte Erdreich tiefgründig auszuheben und eine Umweltgefährdung abzuwenden.
Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr
Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Landung des Hubschraubers musste die A3 zunächst voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, während der rechte Fahrstreifen für die Reinigungsarbeiten blockiert blieb. Gegen 20:00 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen, sodass die Autobahnmeisterei die Strecke wieder komplett für den Verkehr freigeben konnte.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!