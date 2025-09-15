Schwerer Unfall auf der B19 – PKW prallt frontal in Lkw
WERNECK – Am Montagmorgen kam es auf der B19 nahe Werneck zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Der 22-jährige Fahrer des PKW wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Der Unfall ereignete sich gegen 07:10 Uhr, als der Fahrer eines PKW aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte. Der Fahrer des LKW blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.
Die Polizei Schweinfurt nahm den Unfall mit mehreren Streifen auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären. Die genaue Schadenshöhe ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die B19 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.
