Auto IU

Schwerer Unfall auf der B279 – Autofahrer lebensgefährlich verletzt

26. Februar 2026Letztes Update 26. Februar 2026
Schwerer Unfall auf der B279 – Autofahrer lebensgefährlich verletzt
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

SAAL AN DER SAALE IM LANDKREIS RHOEN-GRABFELD – Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der B279 zwischen Großeibstadt und Saal an der Saale ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei Bad Königshofen hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um die bislang ungeklärte Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn zu ermitteln.

Gegen 12:30 Uhr verlor der Fahrer eines Opel Zafira die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte schwer. Sofort herbeigeeilte Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Da der 64-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt war, musste er von den Feuerwehren aus Bad Königshofen und Großeibstadt aus dem Wrack geborgen werden. Er wurde anschließend mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wobei laut aktuellem Stand nicht mit seinem Ableben zu rechnen ist.

Stefan Labus Zukunft wählt man
Johanniter Hausnotruf testen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Beamten bei der Rekonstruktion des Unfallgeschehens unterstützt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die anschließende Unfallaufnahme musste die B279 zeitweise vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Das könnte Dich auch interessieren:

Malt Whisky als Einstieg in die bayerische Whiskywelt

WALDKIRCHEN - Die Hausbrennerei Penninger bringt mit dem "Penninger Malt Whisky" eine neue, bewusst niedrigschwellige Abfüllung auf den Markt. Der Whisky wird am Standort Waldkirchen vollständig selbst destilliert und soll als milde, harmonische Variante die Lücke zwischen Premium-Single-Malts und d

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. Februar 2026Letztes Update 26. Februar 2026

Mehr

Neue Beratungsstunden für sehbeeinträchtigte Menschen im Landratsamt

Neue Beratungsstunden für sehbeeinträchtigte Menschen im Landratsamt

26. Februar 2026
Trickdiebstahl in der Lindleinsmühle – Zeugen gesucht

Trickdiebstahl in der Lindleinsmühle – Zeugen gesucht

26. Februar 2026
Zechpreller leistet bei Durchsuchung Widerstand

Zechpreller leistet bei Durchsuchung Widerstand

26. Februar 2026
Vandalismus an der Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“

Vandalismus an der Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“

26. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)