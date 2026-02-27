Schwerer Unfall auf der B279 – Autofahrer lebensgefährlich verletzt
SAAL AN DER SAALE IM LANDKREIS RHOEN-GRABFELD – Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der B279 zwischen Großeibstadt und Saal an der Saale ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei Bad Königshofen hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um die bislang ungeklärte Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn zu ermitteln.
Gegen 12:30 Uhr verlor der Fahrer eines Opel Zafira die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte schwer. Sofort herbeigeeilte Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Da der 64-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt war, musste er von den Feuerwehren aus Bad Königshofen und Großeibstadt aus dem Wrack geborgen werden. Er wurde anschließend mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wobei laut aktuellem Stand nicht mit seinem Ableben zu rechnen ist.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Beamten bei der Rekonstruktion des Unfallgeschehens unterstützt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die anschließende Unfallaufnahme musste die B279 zeitweise vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.
