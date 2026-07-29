Schwerer Unfall auf der B285: Zwei Fahrer verletzt

STOCKHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 285 sind am Montagmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Ein Traktorfahrer übersah beim Abbiegen offenbar einen entgegenkommenden Pkw.

Gegen 15:35 Uhr war ein 65-jähriger deutscher Landwirt mit seinem Traktorgespann von Ostheim kommend in Richtung Stockheim unterwegs. An der Einmündung zur Straße „Im Sulzbachtal“ bog er nach links ab und übersah dabei nach aktuellem Ermittlungsstand einen entgegenkommenden Skoda Octavia eines 73-jährigen Deutschen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Skoda wurde durch die Kollision nach rechts abgelenkt, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen einen Baum.

Sowohl der Fahrer des Skoda als auch der Traktorfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 73-Jährige wurde noch vor Ort von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Polizeiinspektion Mellrichstadt nahm den Unfall vor Ort auf. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Stockheim, Ostheim und Mellrichstadt im Einsatz.