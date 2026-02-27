Auto IU

Schwerer Unfall auf der Staatsstraße 2271

27. Februar 2026Letztes Update 27. Februar 2026
Schwerer Unfall auf der Staatsstraße 2271
Symbolbild: 2fly4
KOLITZHEIM IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Freitagmorgen ereignete sich auf der Staatsstraße 2271 am Kreisverkehr bei Unterspießheim ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ein 61-jähriger Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 07:15 Uhr stießen das Kraftrad des Seniors und der Wagen einer 19-jährigen Frau aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Während der Motorradfahrer schwer verletzt wurde, kam die Autofahrerin mit leichten Verletzungen davon. Laut polizeilichen Informationen besteht für den 61-Jährigen glücklicherweise keine Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision erheblicher Sachschaden.

Die Polizei Gerolzhofen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Um die genaue Ursache zu klären, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger an die Unfallstelle gerufen. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Staatsstraße im Bereich des Kreisverkehrs zeitweise komplett gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr führte.

