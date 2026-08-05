Schwerer Unfall bei Mäharbeiten

MITTELSINN, LKR. MAIN-SPESSART – Bei Arbeiten mit einer Mähraupe ist am Dienstagmorgen ein 51-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Fahrer wurde unter der Maschine eingeklemmt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der Mann war gegen 08:45 Uhr auf einer als Baumkultur bewirtschafteten Wiese in Verlängerung der Fellenbergstraße mit Mäharbeiten beschäftigt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kippte die fahrende Mähraupe aus bislang ungeklärter Ursache um. Der 51-Jährige wurde dabei unter der Maschine eingeklemmt. Trotz seiner schweren Verletzungen konnte er selbstständig Hilfe verständigen.

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Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Bei Betriebsunfällen dieser Art erfolgt die Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeaufsichtsamt.