Schwerer Unfall bei Nüdlingen: Motorradfahrer unter Leitplanke geschleudert
NÜDLINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Bei einem folgenschweren Zusammenstoß auf der Staatsstraße 2445 hat sich am frühen Dienstagabend ein 57-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Die Unfallstelle musste für die Rettungs- und Ermittlungsarbeiten für längere Zeit komplett gesperrt werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 18:00 Uhr, als der Zweiradfahrer hinter einem Opel Rocks-e einer 16-Jährigen herfuhr. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beabsichtigte die junge Autofahrerin, nach links in einen Feldweg abzubiegen. Nahezu zeitgleich setzte der Motorradfahrer zum Überholen an, woraufhin es zur Kollision beider Fahrzeuge kam.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 57-Jährige und wurde unter die Leitplanke am Fahrbahnrand geschleudert. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Mann nach der Erstversorgung in eine Klinik flog. Die 16-jährige Opel-Fahrerin blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wurde ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Gutachter zur Unfallklärung hinzugezogen
Um den exakten Hergang und die Schuldfrage zweifelsfrei zu klären, schaltete die Polizeiinspektion Bad Kissingen die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein. Diese ordnete die Hinzuziehung eines externen Sachverständigen an, der die Spuren an der Unfallstelle sicherte.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die Staatsstraße 2445 für etwa anderthalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Polizei Bad Kissingen führt die weiteren Ermittlungen.
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