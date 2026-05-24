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Schwerer Unfall im Landkreis: 100.000 Euro Sachschaden nach Kran-Absturz

24. Mai 2026Letztes Update 24. Mai 2026
Schwerer Unfall im Landkreis: 100.000 Euro Sachschaden nach Kran-Absturz
Symbolfoto: 2fly4
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RODEN / LKR. MAIN-SPESSART – Ein folgenschwerer Alleinunfall hat am Samstagnachmittag auf einer Kreisstraße im Raum Roden für einen Großeinsatz und massiven Sachschaden gesorgt. Ein tonnenschwerer Autokran kam von der Fahrbahn ab, rutschte in die Böschung und kippte schließlich komplett auf die Seite. Der entstandene Schaden geht in die Sechstelligkeit.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:40 Uhr auf der Kreisstraße, als ein 38-jähriger Mann mit dem schweren Sonderfahrzeug in Richtung Ansbach unterwegs war.

Abflug ins Bankett: Koloss kippt in den Graben

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Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer auf dem Streckenabschnitt die Kontrolle über das unhandliche Großfahrzeug. Der Autokran geriet im Verlauf der Fahrt zu weit nach rechts auf das unbefestigte Bankett. Das enorme Gewicht des Fahrzeugs sorgte schließlich dafür, dass der Kran unaufhaltsam in den tiefen Straßengrab rutschte und dort nach rechts auf die Seite kippte.

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Ob der 38-jährige Fahrer bei dem Unfall Verletzungen erlitt, geht aus dem ersten Polizeibericht nicht hervor.

Feuerwehr sichert Unfallstelle – Aufwändige Bergung steht bevor

Eine Streife der zuständigen Polizeiinspektion Marktheidenfeld rückte umgehend zur Unfallaufnahme aus. Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren waren ebenfalls schnell vor Ort, um die Unfallstelle weiträumig abzusichern, den Brandschutz sicherzustellen und auslaufende Betriebsstoffe abzubinden.

Der Sachschaden an dem verunglückten Autokran ist immens: Nach ersten vorläufigen Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden an der Spezialmaschine auf rund 100.000 Euro. Für die Bergung des umgestürzten Kolosses wird voraussichtlich schweres Gerät eines Spezialunternehmens anrücken müssen, was zu zeitweisen Sperrungen der Kreisstraße führen dürfte.

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