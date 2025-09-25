Schwerer Unfall im Landkreis Bad Kissingen: Fußgänger von Auto erfasst
OBERLEICHTERSBACH – Am Mittwochabend ereignete sich auf der Staatsstraße 2790 bei Oberleichtersbach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger erhebliche Verletzungen erlitt. Der 34-jährige Mann wurde von einem Auto erfasst und in die Böschung geschleudert. Die Polizeiinspektion Bad Brückenau hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 22:00 Uhr bei Regen und Dunkelheit. Ein PKW vom Typ VW Golf war von Bad Brückenau in Richtung Oberleichtersbach unterwegs, als er mit dem 34-jährigen Fußgänger zusammenstieß, der in entgegengesetzter Richtung auf der Staatsstraße entlang ging.
Durch den Aufprall wurde der Mann in die Böschung geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt vor Ort wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.
Ermittlungen zum Unfallhergang
Polizeibeamte leiteten die ersten Ermittlungen zum Unfallhergang ein. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Arbeiten durch die Ausleuchtung der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen, der die Ermittler bei der Rekonstruktion des Geschehens unterstützen soll. Der Unfallwagen wurde für die weiteren Untersuchungen sichergestellt.
Die Polizei Bad Brückenau bittet mögliche Unfallzeugen oder Personen, die den Fußgänger vor dem Zusammenstoß auf der Landstraße wahrgenommen haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter der Telefonnummer 09741/606-0 entgegen.
