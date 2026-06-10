Schwerer Unfall in der Carl-Zeiss-Straße: E-Scooter-Fahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt
SCHWEINFURT – Ein plötzlicher Spurwechsel hat am Montag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall im Schweinfurter Industriegebiet geführt. Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde beim Überqueren der Straße von einem entgegenkommenden Auto frontal erfasst. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen; die Staatsanwaltschaft zog zur Klärung des Hergangs einen Gutachter hinzu.
Der Unfall ereignete sich im Verlauf des Montags in der Carl-Zeiss-Straße auf Höhe eines dortigen Imbisses.
Unvermittelter Spurwechsel führt zu Kollision
Nach den ersten Erkenntnissen der Schweinfurter Polizei war der 16-Jährige mit seinem Elektrokleinstfahrzeug zunächst ordnungsgemäß auf dem dafür vorgesehenen Radweg der Carl-Zeiss-Straße unterwegs. Auf Höhe des Imbisses zog der Jugendliche jedoch plötzlich und völlig unvermittelt quer über beide Fahrstreifen, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu wechseln.
Ein Autofahrer, der in gleicher Richtung wie der Rollerfahrer unterwegs war, reagierte blitzschnell und konnte einen Zusammenstoß durch ein geistesgegenwärtiges Bremsmanöver gerade noch verhindern. Weniger Glück hatte ein entgegenkommender Autofahrer: Der 38-Jährige, der mit seinem Wagen aus Richtung Innenstadt kam, hatte keine Chance mehr auszuweichen. Sein Pkw erfasste den 16-Jährigen mit voller Wucht, woraufhin der Jugendliche schwer stürzte und auf der Fahrbahn liegen blieb.
Notarztversorgung vor Ort – Gutachter bestellt
Durch den heftigen Aufprall verlor der Jugendliche kurzzeitig das Bewusstsein. Nach einer intensiven medizinischen Erstversorgung durch einen alarmierten Notarzt an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte umgehend in ein Schweinfurter Krankenhaus eingeliefert. Nach aktuellen Informationen der behandelnden Ärzte besteht für den 16-Jährigen glücklicherweise keine Lebensgefahr.
Da der Unfallhergang und die genaue Ursache exakt rekonstruiert werden müssen, schaltete die Polizei noch vor Ort die zuständige Staatsanwaltschaft ein. Diese ordnete die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen an, der die Beamten bei der Spurensicherung an der Unfallstelle unterstützte.
Für die Dauer der aufwendigen Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Carl-Zeiss-Straße in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt werden. Die örtlichen Feuerwehren waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um den Verkehr umzuleiten und die Absperrmaßnahmen abzusichern.
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