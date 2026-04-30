Schwerer Unfall in Iphofen: Radfahrerin nach Kollision mit Hubschrauber in Klinik geflogen
IPHOFEN, LKR. KITZINGEN – Bei einem Abbiegeunfall im Kreuzungsbereich Birklinger Straße / Einersheimer Straße hat sich am Dienstagnachmittag eine 64-jährige Radfahrerin erhebliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Der Unfall ereignete sich gegen 16:45 Uhr. Nach aktuellem Sachstand war ein 48-jähriger Opel-Fahrer auf der Birklinger Straße unterwegs und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Dabei übersah er offenbar die entgegenkommende 64-jährige Radfahrerin, die in Richtung Birklingen fuhr.
Versorgung durch Ersthelfer
Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Vorbildlich: Der Unfallverursacher leistete zusammen mit weiteren Passanten sofort Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die 64-Jährige war beim Eintreffen der Sanitäter ansprechbar, wurde jedoch aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Sachschaden und Ermittlungen
Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt. Trotz der Kollision blieben sowohl der Opel Corsa als auch das Fahrrad fahrbereit. Die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen untersuchen nun die genauen Umstände, die zu dem Übersehen der Radfahrerin geführt haben.
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