Schwerer Unfall in Untereuerheim: Mercedes-Fahrer prallt gegen Hauswand und wird eingeklemmt
GRETTSTADT / UNTEREUERHEIM / LKR. SCHWEINFURT – Ein verheerender Verkehrsunfall hat am späten Sonntagabend im Grettstadter Ortsteil Untereuerheim einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Ein 29-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen SUV, rammte ein parkendes Auto, eine Straßenlaterne sowie eine Hausmauer und wurde schwerstverletzt in seinem Wrack eingeklemmt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter eingeschaltet.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 22:00 Uhr auf der Verbindungsstrecke zwischen den beiden Ortsteilen.
Brachiale Kollision: SUV demoliert Auto, Laterne und Hausmauer
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der 29-jährige Mann mit seinem weißen Mercedes GLK von Obereuerheim kommend in Fahrtrichtung Untereuerheim unterwegs. Aus bislang völlig ungeklärter Ursache verlor der Fahrer beim Einfahren in das Stadtgebiet die Kontrolle über den schweren SUV.
Die Wucht des Unfalls in der Obereuerheimer Straße war enorm: Der Mercedes kam von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Doch damit nicht genug – das Fahrzeug schleuderte im Anschluss weiter gegen eine Straßenlaterne und krachte schließlich frontal in eine Hausmauer, wo der Wagen schwer beschädigt zum Stillstand kam.
Feuerwehr befreit Schwerstverletzten – 70.000 Euro Schaden
Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr bot sich den Helfern ein Trümmerfeld. Der 29-jährige Fahrer war durch die enorme Deformation der Fahrgastzelle massiv im Wrack eingeklemmt und hatte schwerste Verletzungen erlitten.
Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten schweres technisches Gerät (Schere und Spreizer) einsetzen, um den Mann behutsam aus dem Auto zu schneiden. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurde der junge Mann umgehend in eine Klinik eingeliefert.
Den entstandenen Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen, der Straßenlaterne sowie dem betroffenen Wohnhaus schätzt die Polizei auf rund 70.000 Euro.
Polizei und Gutachter suchen Zeugen
Die Unfallaufnahme vor Ort wurde von Beamten der Polizeiinspektion Gerolzhofen durchgeführt. Um den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls lückenlos aufzuklären, ordnete die Staatsanwaltschaft noch in der Nacht die Hinzuziehung eines unabhängigen Kfz-Sachverständigen an. Die Obereuerheimer Straße musste für die Dauer der Rettungs- und Vermessungsarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.
Zeugenaufruf der Polizei:
Die Ermittler suchen dringend nach Zeugen, die den Unfall beobachtet oder durch den lauten Knall darauf aufmerksam geworden sind. Insbesondere wird nach Personen gesucht, denen der weiße Mercedes GLK bereits im Vorfeld des Unfalls – etwa durch seine Fahrweise – im Bereich zwischen Obereuerheim und Untereuerheim aufgefallen ist.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.
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