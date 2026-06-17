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Schwerer Unfall mit Aufsitzrasenmäher in Hammelburg

17. Juni 2026Letztes Update 17. Juni 2026
Schwerer Unfall mit Aufsitzrasenmäher in Hammelburg
Bild von Thomas Wolter auf Pixabay
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HAMMELBURG (LKR. BAD KISSINGEN) – Am Dienstagvormittag ereignete sich in der Reichenberger Straße ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 41-jähriger Mann erlitt dabei beim Mähen einer Rasenfläche lebensgefährliche Verletzungen.

Unfallhergang

Der Vorfall ereignete sich gegen 11:20 Uhr. Der 41-Jährige war mit Mäharbeiten auf einem Grundstück in Hanglage beschäftigt, als sein Aufsitzrasenmäher aufgrund der Geländebeschaffenheit umkippte. Der Fahrer stürzte vom Fahrzeug und geriet mit beiden Händen in das Mähwerk, wodurch er schwer verletzt wurde.

Rettungseinsatz und Erste Hilfe

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Verstrickt und zugenäht

Aufmerksame Anwohner reagierten geistesgegenwärtig, leisteten unmittelbar Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

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Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang vor Ort aufgenommen.


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