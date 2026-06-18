Schwerer Unfall mit Aufsitzrasenmäher in Hammelburg
HAMMELBURG (LKR. BAD KISSINGEN) – Am Dienstagvormittag ereignete sich in der Reichenberger Straße ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 41-jähriger Mann erlitt dabei beim Mähen einer Rasenfläche lebensgefährliche Verletzungen.
Unfallhergang
Der Vorfall ereignete sich gegen 11:20 Uhr. Der 41-Jährige war mit Mäharbeiten auf einem Grundstück in Hanglage beschäftigt, als sein Aufsitzrasenmäher aufgrund der Geländebeschaffenheit umkippte. Der Fahrer stürzte vom Fahrzeug und geriet mit beiden Händen in das Mähwerk, wodurch er schwer verletzt wurde.
Rettungseinsatz und Erste Hilfe
Aufmerksame Anwohner reagierten geistesgegenwärtig, leisteten unmittelbar Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Ermittlungen
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang vor Ort aufgenommen.
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