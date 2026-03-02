Schwerer Unfall mit drei Pkw zwischen Wollbach und Premich
BURKARDROTH IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Samstagmittag ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wollbach und Premich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein 23-jähriger Audi-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, was zu einer Kettenreaktion mit zwei weiteren Fahrzeugen führte.
Gegen 15:00 Uhr stieß der junge Mann mit seinem Wagen gegen das Heck eines 64-jährigen Seat-Fahrers, der zuvor von einem Parkplatz auf die Straße eingefahren war. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug in den Gegenverkehr geschleudert, wo es frontal mit dem Mazda einer 25-jährigen Frau kollidierte. Neben den drei Fahrern erlitt auch die 18-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers Verletzungen.
Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter das BRK sowie die Feuerwehren aus Burkardroth und Premich, war vor Ort im Einsatz. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, während die Strecke für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden musste.
