Auto IU

Schwerer Verkehrsunfall – 63-jähriger Radfahrer schwerstverletzt – Polizei ermittelt zum Unfallhergang

12. April 2026Letztes Update 12. April 2026
Schwerer Verkehrsunfall – 63-jähriger Radfahrer schwerstverletzt – Polizei ermittelt zum Unfallhergang
Symbolfoto: NEWS5
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Am Donnerstagabend ist ein 63-jähriger Radfahrer auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 286 zwischen Poppenroth und Bad Kissingen schwer verunglückt. Der Mann zog sich bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu und musste umgehend in eine Klinik eingeliefert werden.

Gegen 21:45 Uhr befuhr der Radfahrer den Weg in Richtung Bad Kissingen, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall kam. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer entdeckte den Schwerstverletzten neben seinem Fahrrad und setzte sofort den Notruf ab.

Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen

Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird vermutet, dass der Kontakt mit einem Wildtier den Unfall ausgelöst haben könnte.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal stellt seinen ersten selbstschärfenden Messerblock EverSharp vor

Der neue selbstschärfende EverSharp Messerblock von Tefal sorgt dafür, dass stumpfe Klingen der Vergangenheit angehören, indem er die Messer bei jeder Nutzung automatisch schärft. Durch ein integriertes Schleifsystem aus Keramik wird die Klinge beim Zurückstecken im optimalen Winkel geschärft, sodas

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Die Polizei Bad Kissingen führt die weiteren Ermittlungen zum Geschehen. Unterstützt wurden die Maßnahmen vor Ort durch die Feuerwehren aus Bad Kissingen und Garitz.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. April 2026Letztes Update 12. April 2026

Mehr

50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

12. April 2026
Der Abstieg des 1. FC Schweinfurt 05 in die Regionalliga ist besiegelt

Der Abstieg des 1. FC Schweinfurt 05 in die Regionalliga ist besiegelt

12. April 2026
Zustand des 37-jährigen Opfers ist nach wie vor kritisch – Ermittlungsrichter erlässt Unterbringungsbefehl nach Angriff in Schonungen

Zustand des 37-jährigen Opfers ist nach wie vor kritisch – Ermittlungsrichter erlässt Unterbringungsbefehl nach Angriff in Schonungen

12. April 2026
Karate: TG Schweinfurt wird offizieller Bayern-Stützpunkt für Kumite

Karate: TG Schweinfurt wird offizieller Bayern-Stützpunkt für Kumite

12. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)