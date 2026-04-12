Schwerer Verkehrsunfall – 63-jähriger Radfahrer schwerstverletzt – Polizei ermittelt zum Unfallhergang
BAD KISSINGEN – Am Donnerstagabend ist ein 63-jähriger Radfahrer auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 286 zwischen Poppenroth und Bad Kissingen schwer verunglückt. Der Mann zog sich bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu und musste umgehend in eine Klinik eingeliefert werden.
Gegen 21:45 Uhr befuhr der Radfahrer den Weg in Richtung Bad Kissingen, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall kam. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer entdeckte den Schwerstverletzten neben seinem Fahrrad und setzte sofort den Notruf ab.
Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen
Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird vermutet, dass der Kontakt mit einem Wildtier den Unfall ausgelöst haben könnte.
Die Polizei Bad Kissingen führt die weiteren Ermittlungen zum Geschehen. Unterstützt wurden die Maßnahmen vor Ort durch die Feuerwehren aus Bad Kissingen und Garitz.
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