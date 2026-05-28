Schwerer Verkehrsunfall am Kraftwerk und Containerbrand im Industriegebiet
SCHWEINFURT – Ein schwerer Verkehrsunfall in der Hafenstraße und ein zeitgleicher Brand auf einem Industriegelände haben die Schweinfurter Feuerwehr am heutigen Mittwoch stark gefordert. Die Einsatzkräfte mussten parallel eine eingeklemmte Person aus einem verunglückten Elektro-Transporter befreien und unter Atemschutz ein Feuer bekämpfen.
Gegen Mittag ging der Alarm wegen des schweren Verkehrsunfalls in der Hafenstraße bei der Leitstelle ein.
Kleintransporter durchbricht Kraftwerkstor: Fahrer eingeklemmt
Aus bislang völlig ungeklärter Ursache hatte der Fahrer eines elektrisch angetriebenen Kleintransporters die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf seiner Irrfahrt touchierte der Wagen mehrere Hindernisse, durchbrach schließlich ein massives Tor des GKS-Gemeinschaftskraftwerks, prallte gegen einen Baum und kam erst mit voller Wucht an einer Hauswand zum Stillstand.
Da das Wrack direkt an der Gebäudewand stand, gestaltete sich der Zugang für die Retter äußerst schwierig. Die Feuerwehr setzte daher zunächst die Seilwinde des Rüstwagens ein, um den Transporter vom Gebäude wegzuziehen. Erst danach konnte die eigentliche technische Rettung beginnen: Der schwer im Cockpit eingeklemmte Fahrer wurde von den Einsatzkräften mit hydraulischem Rettungsgerät (Schere und Spreizer) behutsam befreit und an den Rettungsdienst sowie den Notarzt übergeben.
Da es sich um ein Elektrofahrzeug handelte, legten die Retter ein besonderes Augenmerk auf die Hochvoltanlage. Zwar war der Akku nicht unmittelbar beschädigt worden und es bestand keine akute Gefahr, zur Sicherheit kapselten die Feuerwehrleute das System jedoch über die dafür vorgesehene Trennstelle komplett ab.
Folgeeinsatz: Recycling-Container steht in Flammen
Noch während der aufwendigen Rettungsmaßnahmen in der Hafenstraße flammte die nächste Gefahrenmeldung auf: Auf dem Gelände eines nahegelegenen Industriebetriebs brannte ein großer Container mit Recyclingmaterial.
Da die Kräfte der Ständigen Wache komplett beim schweren Verkehrsunfall gebunden waren, wurde umgehend die Freiwillige Feuerwehr Schweinfurt alarmiert. Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) der Ehrenamtlichen, das sich gerade auf der Rückfahrt vom Unfallort befand, drehte sofort ab und übernahm den Folgeeinsatz ohne Zeitverlust.
Der Einsatzleitwagen (Florian Schweinfurt 12/1) eilte ebenfalls von der Hafenstraße herbei, um die Einsatzleitung vor Ort zu koordinieren. Die Freiwillige Feuerwehr ging umgehend mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und zwei C-Rohren gegen die Flammen vor. Dank des schnellen Eingreifens war der Brand rasch unter Kontrolle und vollständig gelöscht. Bei dem Containerbrand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.
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