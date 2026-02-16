Auto IU

Schwerer Verkehrsunfall am Ortseingang von Astheim: Frontalzusammenstoß mit Gartenmauer

16. Februar 2026Letztes Update 16. Februar 2026
Foto: Moritz Hornung, Feuerwehr Stadt Volkach
ASTHEIM – In der Nacht zum Sonntag ereignete sich gegen 00:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall kurz nach der Mainbrücke bei Astheim, als ein alleinbeteiligtes Fahrzeug von der Straße abkam und frontal gegen eine Gartenmauer prallte.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Mauer ein und am Wagen entstand ein Totalschaden, während der Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Obwohl das Fahrzeug massiv beschädigt wurde, war der Mann zum Glück nicht eingeklemmt und konnte vom Rettungsdienst aus dem Wrack befreit werden. Die insgesamt 32 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Astheim und Volkach stellten vor Ort den Brandschutz sicher und leuchteten das Trümmerfeld für die Bergungsarbeiten weiträumig aus.

Nach etwa eineinhalb Stunden konnte die Sperrung der Staatsstraße wieder aufgehoben werden, nachdem die Feuerwehr Volkach allein mit 26 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz war.

