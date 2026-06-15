Schwerer Verkehrsunfall an Kreuzung in Trappstadt
TRAPPSTADT (LKR. RHÖN-GRABFELD) – Am vergangenen Freitagmittag ereignete sich an der Einmündung der Staatsstraße 2282 zur Dorfstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Bei der Kollision zweier Pkw wurden zwei Personen verletzt; es entstand hoher Sachschaden.
Unfallhergang
Gegen 12:30 Uhr beabsichtigte eine 80-jährige Pkw-Fahrerin, von der Dorfstraße nach links in Richtung Bad Königshofen abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Fahrer eines VW Golf, der auf der Staatsstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug der Seniorin in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert.
Rettungseinsatz
Aufgrund des Unfallgeschehens wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert:
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Feuerwehr: Die Wehren aus Trappstadt, Alsleben und Bad Königshofen waren mit insgesamt 47 Kräften, unterstützt durch Kreisbrandmeister und Kreisbrandinspektor, vor Ort. Sie befreiten die 80-Jährige aus ihrem Fahrzeug.
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Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Einsatzleiter versorgten die Unfallbeteiligten. Die Seniorin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert; der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
Sachschaden
Die Polizei Bad Königshofen nahm den Unfall vor Ort auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden, der auf über 10.000 Euro geschätzt wird.
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