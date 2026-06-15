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Schwerer Verkehrsunfall an Kreuzung in Trappstadt

15. Juni 2026Letztes Update 15. Juni 2026
Schwerer Verkehrsunfall an Kreuzung in Trappstadt
Symbolfoto: 2fly4
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TRAPPSTADT (LKR. RHÖN-GRABFELD) – Am vergangenen Freitagmittag ereignete sich an der Einmündung der Staatsstraße 2282 zur Dorfstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Bei der Kollision zweier Pkw wurden zwei Personen verletzt; es entstand hoher Sachschaden.

Unfallhergang

Gegen 12:30 Uhr beabsichtigte eine 80-jährige Pkw-Fahrerin, von der Dorfstraße nach links in Richtung Bad Königshofen abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Fahrer eines VW Golf, der auf der Staatsstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug der Seniorin in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert.

Rettungseinsatz

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Aufgrund des Unfallgeschehens wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert:

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  • Feuerwehr: Die Wehren aus Trappstadt, Alsleben und Bad Königshofen waren mit insgesamt 47 Kräften, unterstützt durch Kreisbrandmeister und Kreisbrandinspektor, vor Ort. Sie befreiten die 80-Jährige aus ihrem Fahrzeug.

  • Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Einsatzleiter versorgten die Unfallbeteiligten. Die Seniorin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert; der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Sachschaden

Die Polizei Bad Königshofen nahm den Unfall vor Ort auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden, der auf über 10.000 Euro geschätzt wird.


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