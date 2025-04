Schwerer Verkehrsunfall auf A3: Lkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt

THEILHEIM – Ein schwerer Auffahrunfall zwischen drei Lastkraftwagen hat am Samstagmittag zu einer Vollsperrung der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg geführt. Der Unfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen RANDERSACKER und ROTTENDORF. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Lkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf einen stehenden Sattelzug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf einen weiteren Lkw geschoben. Der 44-jährige Fahrer des mittleren Fahrzeugs wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aufwendig befreit werden. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg mitteilte, wurde bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von rund 0,5 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung festgesetzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg ist für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungsarbeiten und eine notwendige Reinigung der Fahrbahn aufgrund auslaufender Ladung weiterhin voll gesperrt.