Schwerer Verkehrsunfall auf B19: 82-Jähriger verstorben – Sechs Personen zum Teil schwer verletzt
BÜTTHARD, LKR. WÜRZBURG – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend ist ein 82-jähriger Autofahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Sechs weitere Personen wurden bei dem Zusammenstoß von insgesamt drei Fahrzeugen verletzt, einige davon schwer. Die Polizei Ochsenfurt hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und wurde dabei von einem Sachverständigen unterstützt.
Der Unfall ereignete sich gegen 17:20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 82-Jährige mit seinem VW von Tiefenthal aus unterwegs und wollte auf die B19 abbiegen. Dabei übersah er dem Anschein nach einen auf der Bundesstraße fahrenden Seat, dessen 27-jähriger Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Seat touchierte den VW auf Höhe der Fahrertür. Ein dem Seat entgegenkommender Mercedes fuhr ebenfalls auf den VW auf.
Für den 82-jährigen Senior kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Seine 84-jährige Mitfahrerin und ein 85-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Die Mitfahrerin wurde nach einer Erstbehandlung von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die vier Insassen des Seat und des Mercedes wurden ebenfalls zum Teil schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden.
Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B19 gesperrt. Die örtlichen Feuerwehren waren ebenfalls zur Unterstützung vor Ort.
