Schwerer Verkehrsunfall auf BAB 3 – zwei Rettungshubschrauber im Einsatz – Junger Motorradfahrer verstorben

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Samstag ereignete sich auf der BAB 3 ein schwerer Verkehrsunfall. Beide Richtungsfahrbahnen mussten gesperrt werden. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 20-jähriger Deutscher mit einem Leichtkraftrad auf der BAB 3 in Richtung Würzburg. Der 56-jährige deutsche Vater des Leichtkraftradfahrers fuhr vor diesem mit einem Pkw. Beide befanden sich auf dem Standstreifen, als der 20-Jährige aus noch ungeklärter Ursache wieder auf die Fahrbahn fuhr und dort von einem Mercedes erfasst wurde.

Der 20-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige, sowie die beiden im Mercedes befindlichen Personen kamen auch zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Unfallaufnahme mussten beide Richtungsfahrbahnen gesperrt werden. Zwischenzeitlich konnte die BAB für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der 20-jährige Leichtkraftradfahrer ist im Verlauf des Abends, trotz einer schnellen notfallmedizinischen Versorgung, im Krankenhaus verstorben