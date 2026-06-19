Auto IU

Schwerer Verkehrsunfall auf der B276 bei Lohr am Main

19. Juni 2026Letztes Update 19. Juni 2026
Schwerer Verkehrsunfall auf der B276 bei Lohr am Main
Symbolfoto: 2fly4
ANZEIGE
Eisgeliebt

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 276 am Donnerstagmorgen wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei zieht zur Klärung des Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzu.

Unfallhergang

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine 43-jährige Seat-Fahrerin gegen 08:30 Uhr die B276. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ihr Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Sattelzug zusammen.

Rettungsmaßnahmen

Sperrung

ANZEIGEN
Rowdy-River Raf-Race
Newsallianz

Für die Rettungsarbeiten, die Unfallaufnahme durch einen hinzugezogenen Sachverständigen sowie die Bergung der Fahrzeuge blieb die Bundesstraße 276 für mehrere Stunden voll gesperrt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

ANZEIGE
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. Juni 2026Letztes Update 19. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)