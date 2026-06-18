Schwerer Verkehrsunfall auf der B276 bei Lohr am Main
LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 276 am Donnerstagmorgen wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei zieht zur Klärung des Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzu.
Unfallhergang
Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine 43-jährige Seat-Fahrerin gegen 08:30 Uhr die B276. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ihr Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Sattelzug zusammen.
Rettungsmaßnahmen
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Seat-Fahrerin: Die 43-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau, die anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.
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Lkw-Fahrer: Der 37-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Sperrung
Für die Rettungsarbeiten, die Unfallaufnahme durch einen hinzugezogenen Sachverständigen sowie die Bergung der Fahrzeuge blieb die Bundesstraße 276 für mehrere Stunden voll gesperrt.
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