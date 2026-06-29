Schwerer Verkehrsunfall auf der B287: Sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß
FUCHSSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – Am Samstagabend kam es auf der B287 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Fünf der Beteiligten erlitten schwere Verletzungen.
Unfallhergang
Der Unfall ereignete sich gegen 19:25 Uhr. Eine 29-jährige Frau befuhr mit ihrem Audi die B287 in Richtung Bad Kissingen. An einer Kreuzung wollte ein entgegenkommender 19-jähriger Skoda-Fahrer nach links in Richtung Fuchsstadt abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Audi, was zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte.
Rettungsmaßnahmen und Verletzungen
Nach dem Zusammenstoß konnten sich die fünf Insassen des Skoda selbstständig aus dem Wrack befreien. Die Audi-Fahrerin hingegen musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden.
Die Bilanz des Unfalls ist folgenschwer:
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Der 19-jährige Skoda-Fahrer wurde leicht verletzt.
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Die vier Mitfahrer im Skoda sowie die 29-jährige Audi-Fahrerin wurden schwer verletzt.
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Alle Schwerverletzten wurden nach einer Erstversorgung durch zwei Notärzte in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Nach aktuellem Stand besteht bei keinem der Schwerverletzten Lebensgefahr.
Sperrung und Einsatzkräfte
Die Polizeiinspektion Hammelburg übernahm die Unfallaufnahme vor Ort und wurde dabei von den örtlichen Feuerwehren unterstützt. Die B287 war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt.
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