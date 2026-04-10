Schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2280: Motorradfahrer schwer verletzt
ÜCHTELHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße in Richtung Stadtlauringen ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Motorrades. Ein 59-jähriger Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.
Gegen 17:15 Uhr waren mehrere Fahrzeuge auf der Staatsstraße 2280 unterwegs, darunter ein schwarzer Skoda Octavia, gesteuert von einem 35-jährigen Mann, sowie ein bislang unbekannter weißer Pkw. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte der Skoda-Fahrer, den vor ihm fahrenden weißen Wagen zu überholen.
Kollision während des Überholvorgangs
Dabei übersah der 35-Jährige offenbar, dass der hinter ihm fahrende Motorradfahrer bereits zum Überholen angesetzt hatte und sich zum Zeitpunkt des Ausscherens schon auf gleicher Höhe mit dem Skoda befand. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 59-Jährige die Kontrolle über seine Maschine verlor. Das Motorrad kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Gelände mehrfach.
Großaufgebot an Rettungskräften und Gutachter
Während der Autofahrer unverletzt blieb, musste der Motorradfahrer nach einer Erstversorgung vor Ort aufgrund der Schwere seiner Verletzungen sofort in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Neben dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei Schweinfurt nahm den Unfall vor Ort auf und sicherte die Spuren. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für den Verkehr komplett gesperrt werden.
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