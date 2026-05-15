Schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2292: Drei Fahrzeuge beteiligt
MELLRICHSTADT – Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Mittwochnachmittag den Einsatz zahlreicher Rettungskräfte auf der Staatsstraße 2292 bei Mellrichstadt. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Fehler beim Abbiegevorgang der Auslöser für die Kollision, in die insgesamt drei Fahrzeuge verwickelt waren.
Aufwendige Bergung durch die Feuerwehr
Der Aufprall war so heftig, dass eine beteiligte Autofahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot von rund 50 Einsatzkräften aus den umliegenden Gemeinden vor Ort war, musste schweres Gerät einsetzen, um die Frau aus dem Wrack zu bergen. Sie wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Vollsperrung und hoher Sachschaden
Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2292 im betroffenen Bereich zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden. Neben den Personenschäden entstand erheblicher Sachschaden an den drei Pkw, den die Polizei nach einer ersten Schätzung auf insgesamt rund 32.500 Euro beziffert.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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