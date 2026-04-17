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Schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2303: 15-jähriger Radfahrer von Pkw erfasst

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026
Schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2303: 15-jähriger Radfahrer von Pkw erfasst
Symbolfoto: 2fly4
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RIENECK – Bei einem folgenschweren Zusammenstoß auf der Staatsstraße zwischen Rieneck und Gemünden wurde am Donnerstagnachmittag ein 15-jähriger Jugendlicher schwer verletzt. Der Radfahrer war beim Überqueren der Fahrbahn mit einem Pkw kollidiert.

Der Unfall ereignete sich, als ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Mokka in Richtung Gemünden unterwegs war. Zeitgleich beabsichtigte der 15-Jährige, die Staatsstraße mit seinem Fahrrad in Richtung Bauhof zu überqueren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der Jugendliche aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn, woraufhin der vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrer einen Zusammenstoß trotz Bremsmanövers nicht mehr verhindern konnte.

Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet

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Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer blieb nach vorliegenden Informationen körperlich unverletzt.

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Beamte der Polizeistation Gemünden übernahmen die Unfallaufnahme vor Ort. Im Fokus der weiteren Ermittlungen steht nun die Klärung der genauen Umstände, die dazu führten, dass der Radfahrer unmittelbar vor dem herannahenden Fahrzeug auf die Straße fuhr. Während der Aufnahme des Unfalls kam es im Bereich der Staatsstraße 2303 zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

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