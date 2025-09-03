Schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 36 – Drei Rettungshubschrauber im Einsatz
ERLENBACH BEI MARKTHEIDENFELD – Am Dienstagmittag hat sich auf der Staatsstraße 36 bei Erlenbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen zum Teil lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 23-jährige Fahrerin eines BMW war aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Seat kollidiert. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Nach derzeitigen Erkenntnissen war die BMW-Fahrerin gegen 12:50 Uhr von Würzburg in Fahrtrichtung Marktheidenfeld unterwegs, als sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend geriet ihr Wagen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Seat zusammen, der mit einem 28-jährigen Fahrer und einer 26-jährigen Beifahrerin besetzt war. Ein dahinter fahrender Peugeot fuhr in der Folge auf den Seat auf.
Die 23-jährige BMW-Fahrerin, sowie der 28-jährige Seat-Fahrer und dessen 26-jährige Beifahrerin erlitten schwere, zum Teil lebensgefährliche Verletzungen und wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die 45-jährige Fahrerin des Peugeot wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den Hergang zu klären. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, wobei die Polizei von den örtlichen Feuerwehren unterstützt wurde.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!