Schwerer Verkehrsunfall auf gesperrtem Waldweg bei Marktheidenfeld
MARKTHEIDENFELD (OT MARIENBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART) – Am Mittwochmittag kam es auf einem für den allgemeinen Verkehr gesperrten Waldweg zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Kleinkraftradfahrer.
Unfallhergang
Gegen 13:10 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Zündapp-Kleinkraftrad einen Waldweg, der als Verlängerung der Straße „Zum Friedhof“ in Marienbrunn in Richtung Steinmark verläuft. Der Weg ist für Fahrzeuge aller Art gesperrt.
Zeitgleich kam dem Jugendlichen ein 51-jähriger Mann auf einem Cube-Pedelec entgegen – auch dieser Bereich war für den E-Bike-Fahrer gesperrt. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr zusammen.
Folgen des Unfalls
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Verletzungen: Der 51-jährige Pedelec-Fahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrads wurde leicht verletzt.
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Sachschaden: An beiden Zweirädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.
Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
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