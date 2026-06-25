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Schwerer Verkehrsunfall auf gesperrtem Waldweg bei Marktheidenfeld

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Schwerer Verkehrsunfall auf gesperrtem Waldweg bei Marktheidenfeld
Symbolbild: 2fly4
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Keiler Helles

MARKTHEIDENFELD (OT MARIENBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART) – Am Mittwochmittag kam es auf einem für den allgemeinen Verkehr gesperrten Waldweg zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Kleinkraftradfahrer.

Unfallhergang

Gegen 13:10 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Zündapp-Kleinkraftrad einen Waldweg, der als Verlängerung der Straße „Zum Friedhof“ in Marienbrunn in Richtung Steinmark verläuft. Der Weg ist für Fahrzeuge aller Art gesperrt.

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Verstrickt und zugenäht
Newsallianz

Zeitgleich kam dem Jugendlichen ein 51-jähriger Mann auf einem Cube-Pedelec entgegen – auch dieser Bereich war für den E-Bike-Fahrer gesperrt. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr zusammen.

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Folgen des Unfalls

  • Verletzungen: Der 51-jährige Pedelec-Fahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrads wurde leicht verletzt.

  • Sachschaden: An beiden Zweirädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.


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