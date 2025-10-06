Schwerer Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit
GRETTSTADT – Am Samstagabend ist es auf der Staatsstraße 2277 bei Untereuerheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem der 26-jährige Fahrer und ein 18-jähriger Mitfahrer schwer verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen war überhöhte Geschwindigkeit die Ursache dafür, dass der PKW von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 17:50 Uhr, als der 26-jährige Fahrer mit seinem BMW von Untereuerheim in Richtung Weyer unterwegs war. Der Fahrer kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und kollidierte frontal mit einem Baum.
Verletzte und Schaden
- Der 26-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
- Ein 18-jähriger Mitfahrer auf der Rücksitzbank erlitt schwerste Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.
- Der 21-jährige Beifahrer konnte sich leicht verletzt selbstständig aus dem PKW befreien.
Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags.
Die Polizei Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Sachverständigen unterstützt. Die Staatsstraße 2277 war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa anderthalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.
