Schwerer Verkehrsunfall bei Bastheim: Fünf Verletzte und hoher Sachschaden
BASTHEIM IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Am späten Sonntagnachmittag hat sich auf der Staatsstraße ein folgenschwerer Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen ereignet. Bei dem Unfall an einer Kreuzung wurden insgesamt fünf Personen verletzt, eine davon schwer.
Gegen 17:00 Uhr war ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer mit zwei weiteren Insassen auf der Kreisstraße von Braidbach kommend in Richtung Staatsstraße unterwegs. Beim Abbiegevorgang an der Kreuzung in Richtung Bad Neustadt unterlief dem Fahrer ein Fehler, der zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Opel führte. Die 59-jährige Fahrerin des Opel erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen, während ihr Beifahrer sowie die drei Insassen des Hyundai mit leichteren Verletzungen davonkamen.
Die Details zum Rettungseinsatz:
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Versorgung: Alle fünf Unfallbeteiligten wurden nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.
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Brandschutz & Reinigung: Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bastheim und Geckenau sicherten die Unfallstelle ab und banden auslaufende Betriebsstoffe.
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Sachschaden: An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt wird. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Neben den Rettungskräften und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen und abzusichern.
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