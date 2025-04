Schwerer Verkehrsunfall bei Dettelbach – Feuerwehr muss eine Person aus dem Wrack befreien

DETTELBACH – Am frühen Donnerstagabend kam es auf der Staatsstraße 2450 zu einem schweren Verkehrsunfall, als eine 82-jährige Ford-Fahrerin, die von der Würzburger Straße nach links auf die Staatsstraße abbiegen wollte, eine vorfahrtsberechtigte Peugeot-Fahrerin übersah, welche in Richtung Würzburg unterwegs war. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge heftig miteinander.

Zwei Personen konnten sich mit der Unterstützung von Ersthelfern aus den Trümmern befreien, während die Insassin des Fords von der Feuerwehr geborgen werden musste. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die Insassen des Peugeot sowie die Unfallverursacherin teils schwere Verletzungen und wurden nach der ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt werden.

Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden total beschädigten Fahrzeuge. Am Unfallort waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Dettelbach und Schwarzach sowie des Rettungsdienstes vor Ort. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.